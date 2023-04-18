國道1號五股楊梅拓寬路段通車十週年，前交通部長葉匡時15日就在臉書上感慨，「在當時國工局長曾大仁的卓越領導下，整個工程花費584億比原訂預算882億節省近300億，工期則提前了兩年三個月」，而17日葉匡時更接著爆出內幕，直言「當時國工局及得標廠商都將士用命，『日以繼夜，全力以赴』，也是關鍵因素」，引發討論。

葉匡時17日在臉書上表示，「之所以五楊高能節省近300億經費，提前兩年多完工的主因，當時的毛治國部長及曾大仁局長是關鍵人物」，葉匡時坦言，「五楊高是在扁政府時通過先期計畫，馬政府時完成環評及建設計畫，接下來執行時做了以下的重要決策，才得以節省大幅經費並縮短工期」。

葉匡時點出，首先「五楊高架最後採12+2分標；12個主體土建標加2個配合標。較原先的30多小標分標，大幅提升資源調度效率，風險較易控制；對標價降低有幫助」；再來「基於趕工的目的，原先規劃高架橋上構全部採用鋼構；後經檢討，重新安排資源配置，改用3分之一的節塊吊裝，3分之一的鋼構，3分之一的場鋳混凝土結構，大量的降低施工成本」。

第三，「中壢楊梅段採用結塊吊裝功法，首創由政府提供預鑄場場地，大幅降低廠商風險，對施工成本控制幫助極大，因此標價降低」；第四「在用地取得的作業過程中，當時新北及桃園兩地方政府，以專案方式協助，對縮短都市計劃變更及用地公告時間，都有很大的幫助。對於前期時程縮短，發揮很大的效果」；最後「在設計階段，就已經整合管線單位，將必須辦理遷移的管線，納入主體工程，併標發包。因此，在五楊高施工過程中，有效避免發生因管線遷移，所招致的期程延誤」。

葉匡時最後更說，「當時國工局及得標廠商都將士用命，『日以繼夜，全力以赴』，也是關鍵因素。現在政府將執行楊梅到頭分的楊頭高，希望執行單位能以五楊高為師，勿讓不當政商利益藉入，再創公共工程佳績」。