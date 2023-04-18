美國第7艦隊17日發出新聞稿「第七艦隊驅逐艦過境台灣海峽」，並公布阿利·伯克級飛彈驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）通過台海時的照片。我國防部表示，美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握相關動態，狀況均正常。對此，前大使介文汲17日也表示，「這次美國是為了平服民心，在這個時候他特別高調，就是要告訴大家『我回來了，現在已經安全了，我們沒事了』」引發討論。

第7艦隊表示，於台灣4月16日，米利厄斯號例行性地通過台灣海峽，途經國際法規定的航行和飛越自由海域。第7艦隊強調，米利厄斯號通能通過海峽中任何沿海國領海以外的走廊，而米利厄斯號過境台海，表明了美國對印太地區自由開放的承諾，美軍能在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

介文汲17日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這次是為了平服民心，因為上次尼米茲號走的時機，會讓相信美國會協防台灣的人，心都會涼掉」，介文汲也提到，「所以它這次回來一定要比較高調一點，雖然這已經變成美國例行性的行為，每個月有一艘美國軍艦經過台海，但在這個時候他特別高調，就是要告訴大家『我回來了，現在已經安全了，我們沒事了』，就這個意思」。