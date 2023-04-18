美國財政部長葉倫16日表示，美國對俄羅斯和其他國家實施經濟制裁，恐使美元的主導地位面臨風險，因為目標國家將會尋求替代方案。前國安會秘書長楊永明17日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，中國大陸就PPP購買力平價而言，已經多出美國約20％，中美貿易創歷史新高，但還輸給東南亞及歐盟，通通是逆差，就知道台灣對陸順差賺很大。當美元因通膨及暴力升息，造成開發中國家金融危機時，別國就會開始避險找替代貨幣。

「拜登很不喜歡葉倫，但是又一定要用她！」楊永明表示，因為葉倫在美國的金融財政界是地位鞏固的，她先生還是諾貝爾經濟學獎的得主，她做過聯準會的主席。拜登真的是很幸運能夠請到她做財政部長。可是一方面也許她真的很權威，然後她會往前看，她不是一個來尋求做官的人，她是真的在看美國的財政、金融，以及美元的地位，而且是具有國際的格局。

楊永明提到，所以她老早在前年接受《紐約時報》訪問的時候，說中美貿易戰這個關稅一定要降！她連續講了2次，拜登完全不理她，反而讓貿易代表戴琪去主導這個政策。那現在真的碰到她自己本身的業務的時候，中國大陸如果就PPP購買力平價而言，其實已經多出美國20％左右，這樣子的經濟能量。從去年他跟主要國家、區域的貿易額就知道，中美的貿易已經是歷史新高，美國的數字是7000億美金，中國大陸的數字是7600億美金。

「而且還不是中國大陸最大的貿易夥伴，還輸給東南亞將近1兆，還輸給歐盟約8400億！」楊永明強調，這個時候你就了解到，我們台灣是賺很大！因為這些通通都是逆差。這樣子的狀況，當然就讓其他的國家跟區域，開始愈來愈對美元，以及過程中不斷因為通膨、暴力升息，以別的國家為犧牲的對象，造成全世界、特別是開發中國家的金融危機，所以他們開始在不滿，再加上俄烏戰爭的制裁。

楊永明指出，所以法國總統馬克宏說要戰略自主，巴西總統魯拉說反對美元霸權，印度說我們要開始建立金磚組織自己的貨幣，連南非都同意，連沙烏地阿拉伯這些國家都開始建立。所以葉倫講的其實是個大實話，也許在3、5年之內我們還是看到美元的主導性，它的安全性與流動性也許是最高的，但大家開始在慢慢做避險，這個避險就是擔心它有一天支撐不下去的時候，能不能有別的貨幣替代？現在都在尋找當中。