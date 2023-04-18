（取自中國大陸海事局）

中國大陸海事局於4月17日發航行警告，於4月18日0900時至1200時，黃海6點座標連線範圍內，有重大軍事活動。

航行警告如下：黃海，自4月18日0900時至1200時，在36-02.70N120-16.87E、36-02.20N120-17.00E、36-00.92N120-24.55E、36-00.55N120-27.70E、36-02.15N120-27.70E和36-03.10N120-25.55E諸點連線範圍內進行重大軍事活動。禁止駛入。