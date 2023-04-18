針對《華盛頓郵報》獨家報導，根據外洩的五角大廈評估，指台灣「難以在兩岸衝突中抵擋中國空軍」、非常容易遭到中國空襲，國防部回應強調，外媒引述不明文件，內容顯非事實。前立委郭正亮17日在《新聞大白話》節目指出，故總統蔣經國就是接受《華郵》的採訪，宣布解嚴，就知道它的份量有多重。《華郵》是有憑有據引述五角大廈怎麼寫，擔心共軍如果來打台灣的時候，你有沒有事先偵測的能力、會不會知道？

郭正亮指出，這次《華盛頓郵報》的文章是引述五角大廈流出來的秘件，秘件裡有關軍事的部分，第一個是質疑烏克蘭，他的空防能力最多撐到5月；第二個是美國叫韓國把榴彈砲交給烏克蘭，韓國拒絕了，本來不是說先借給美國嗎？這兩件事後來都證明為真！

「所以我們國防部現在說：《華盛頓郵報》亂寫！」郭正亮提到，而且還說「某外媒」，《華盛頓郵報》被當成了某外媒，如果是其他媒體...《華盛頓郵報》是民主黨必看的報紙，是最能代表民主黨的報紙，而且是非常嚴謹的報紙。大家都知道以前蔣經國就是接受《華郵》的採訪，宣布解嚴，就知道它的份量有多重。

「所以我在這裡就要質疑，國防部是不是疑美論？真是奇怪了，《華盛頓郵報》我都不敢亂懷疑！」郭正亮表示，人家是有憑有據跟你講，他看到五角大廈怎麼寫。人家就是在擔心你說，共軍如果來打台灣的時候，你有沒有事先偵測的能力？如果是部隊移防，或登陸艦的準備攻打，這個當然偵測得到。人家是擔心別的，比方說戰鬥機會不會飛過來？火箭砲會不會準備要打？那你會不會知道？或這次山東艦上來，你有沒有辦法有預防的動作？