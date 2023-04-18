針對《華盛頓郵報》獨家報導，根據外洩的五角大廈評估，指台灣「難以在兩岸衝突中抵擋中國空軍」、非常容易遭到中國空襲。閣揆陳建仁回應表示，國軍絕對有能力來捍衛國家的安全。前立委郭正亮17日在《新聞大白話》節目強調，人家《華郵》是憂慮你的指管通勤能力，如果反駁也講一點軍事術語，都用陳建仁這種方式回答要怎麼討論？所以真的不要兒戲，五角大廈如果真的有這樣的觀察，有缺點就要趕快去更正。

郭正亮直言，人家是憂慮，然後看到你各個指揮挺體系之間並沒有整合，人家是針對你這個部分，就是指管通勤，對你這個部分的能力在做質疑。你如果反駁，就說你怎麼樣有，也講一點軍事術語，「至少要講到軍事專家像賴岳謙教授聽得懂，這樣我就可以聽懂到大概五分嘛！」而且還聽到陳建仁講說「我們國軍絕對沒有問題！」都用這種方式回答，那人家怎麼跟你討論？

「烏克蘭如果真的空防只能撐到5月，那是很嚴重的事！」郭正亮強調，就會造成俄羅斯重大誤判，他就決定打到底了，一定會這樣！所以真的不要兒戲，五角大廈如果真的有這樣的觀察，你如果真的有這一類的缺點，就要趕快去更正。或者是，是不是有些軍品還沒到？就趕快補滿。

郭正亮提到，海委會方面，管碧玲可能就是想趕快在文宣上做回應，可是她忘了海岸巡邏隊、海岸防衛隊其實就是第二海軍，所以應該統由國防部來控管，要統一由國防部來發言。美國如果真的碰到危機的時候，怎麼可能讓國民兵、海岸防衛對自己發言？不可能的事，一定是讓五角大廈統籌，所以好建議還是要聽進去。