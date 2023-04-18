享譽國際的小提琴家黃俊文（右二）隨國家交響樂團在美國巡演，他17日在美國馬里蘭州的華盛頓基督復臨大學舉辦音樂大師班，左起為接受指導的學生賈布里耶拉．阿波拉（Gabriella Apola）、瑞秋．漢姆（Rachel Helm），右一同樣為參與大師班的學生山姆．馬蘭諾（Sam Manzano）。（李欣恬攝）

小提琴家黃俊文（右）和大師班學生瑞秋．漢姆（Rachel Helm）分享練習抖音的方法。（李欣恬攝）

參與小提琴家黃俊文（右）大師班的學生山姆．馬蘭諾（Sam Manzano，左），在黃俊文的指導下，對音準有不一樣的認知。（李欣恬攝）

享譽國際的小提琴家黃俊文隨國家交響樂團在美國巡演，他17日在美國馬里蘭州的華盛頓基督復臨大學舉辦音樂大師班，他妙語如珠，從開場簡單的聊天了解學生的特長與喜好，再從實際的演奏面深入提點學子如何克服盲點，他表示，「大師班的時間很短暫，每人只有十分鐘，帶學生打開耳朵聽見什麼是好的聲音和音樂最重要。」

接受黃俊文大師班指導的共有三位學生，分別是山姆．馬蘭諾（Sam Manzano），他演奏法朗克的小提琴奏鳴曲，以及瑞秋．漢姆（Rachel Helm），演奏布魯赫的小提琴協奏曲，第三位學生為賈布里耶拉．阿波拉（Gabriella Apola），演奏薩拉沙泰的沙巴泰多舞曲。

第一位學生山姆展現充分的好奇心，他向黃俊文表示，最想要學習和調整的部分是音準，黃俊文跟他分享，「音準有兩種，一種是表情上的音準，另一種是平均律上的音準。」在黃俊文提醒這一點之後，山姆的眼睛直發亮，像是發現新大陸，黃俊文也提供了一些方法供他回家可以好好練習音準。

山姆表示，他未來期許自己有機會可以加入交響樂團，「我一直都很希望能夠增進演奏上的專業，在舞台上好好演奏。」

第二個學生瑞秋是護理科系的學生，未來想當護士，但音樂演奏仍是她喜歡的事情，黃俊文詢問她最喜歡的小提琴家是誰，她回答是「希拉蕊．韓」，黃俊文也從中延伸和引導她思考，「可以從喜歡的音樂家尋找可以學習的內容。」

黃俊文提供瑞秋練習抖音的方式，從短音、長弓，透過右手持續性且規律的節奏，讓左手習慣抖音的韻律感，速度也由慢到快，黃俊文表示，「練習的時候不能只是漫無目的地重複節奏，而是頭腦要同步思考，並練習控制和收放自如，而且每種練習都要持之以恆堅持下去，才能達成效果。」瑞秋表示，黃俊文提供的方式很實用，她回家會多加體會和練習。

第三位學生賈布里耶拉未來想當牙醫，17歲的她仍在摸索自我，還不確定未來是否會走音樂的路，黃俊文和她分享，希望她能對演奏的曲目有自信，「當你更有自信，就更能表達，技巧或許還達不到，但是要先能想像到聲音。」

黃俊文表示，華盛頓基督復臨大學有許多學生並不是音樂科系主修的學生，「有人學數學、有人學護理，音樂是他們的興趣，但他們都想要更好，我會回到技巧本身，技巧是一切的根本，以及帶他們打開耳朵，真正聽見自己演奏的內容，哪怕只有一個小節變得不一樣，但可以持續讓他們保有對音樂的熱情，這是很重要的事情。」