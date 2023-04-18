中央氣象局最新資訊，今天凌晨3時33分發生芮氏規模4.5地震，地震深度41.3公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方46.3公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳彥鈞）1120418

11：54台東規模4.1地震 最大震度4級
11：26花蓮規模4.1地震 最大震度4級
16：49宜蘭規模4.5地震 最大震度宜花4級
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