宜蘭縣近海規模4.5地震 最大震度3級 05:182023/04/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣近海規模4.5地震 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局最新資訊，今天凌晨3時33分發生芮氏規模4.5地震，地震深度41.3公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方46.3公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳彥鈞）1120418 11：54台東規模4.1地震 最大震度4級 11：26花蓮規模4.1地震 最大震度4級 16：49宜蘭規模4.5地震 最大震度宜花4級 #宜蘭縣 #41 #3公里 #地震 #規模4 也許您會感興趣 推薦閱讀 加拿大西部外海發生規模6淺層地震 無海嘯威脅 03:412023/04/14 國際 藝術家為地震創作 悼念0206地震罹難住戶 15:142023/04/12 生活 台2庚延伸線卡關16年 陳歐珀辦說明會取共識 13:582023/04/12 生活 凌晨03：17台東極淺層地震 最大規模4.0、震度2級 05:162023/04/17 生活 國3清水段兩車追撞 車流一度回堵4公里 17:072023/04/16 社會 丹麥豹1A5坦克已完成準備 將運往烏克蘭 18:062023/04/16 軍事 凌晨2小時內連4搖 震央罕見！竟然在三峽 07:132023/04/10 生活 共軍山東艦持續西太平洋活動 推進至美關島基地外海710公里 20:362023/04/17 兩岸 國道1 岡山段砂石車撞聯結車 車頭撞爛一度回堵6公里 12:242023/04/12 社會 一夜連4震！半個台灣有感 三峽規模3.4 網喊好詭異！ 06:562023/04/10 生活 行駛超過500公里 成運發表全國首輛電動城際巴士 17:492023/04/12 財經 中國沙塵暴襲日 島根縣能見度降到5公里 14:302023/04/12 國際 全中運開幕22日開幕 宜蘭縣已斬獲7金 13:422023/04/13 體育 中山高南下內壢段4車連環撞 車陣回堵5公里1駕駛送醫 18:542023/04/14 社會 基捷第一階段通過環評大會 全長14.45公里設11站 16:012023/04/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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