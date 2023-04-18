美國重要的企業財報週於今天展開，華爾街股市各大指數走勢震盪，但終場逆勢翻揚小幅收高。

道瓊工業指數上漲100.71點或0.30%，收33987.18點。

標準普爾指數上揚13.68點或0.33%，收4151.32點。

那斯達克指數揚升34.25點或0.28%，收12157.72點。

費城半導體指數小跌3.77點或0.12%，收3066.68點。（譯者：陳彥鈞）1120418