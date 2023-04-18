中信金（2891）創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧女士14日上午11時許，於家中安詳辭世，四位子女及孫子女皆隨侍在側，享壽83歲。辜林瑞慧大學畢業後嫁入辜家，雖為豪門媳婦始終隱身在後支持著辜家，她經營家庭、保健之道為人津津樂道，推廣音樂教育不遺餘力，虔誠信仰為家人禱告走過疾病、官司之苦。

辜林瑞慧的夫婿辜濓松，出生台灣五大家族之一，鹿港辜家第三代接班人，辜家自日治時代崛起，辜濓松三歲喪父，赴美完成學業返台後，跟著叔父、前海基會董事長辜振甫學習，逐步建立銀行、證券、保險、租賃等金融事業，並致力為國家外交打拼，獲聘「無任所大使」，被譽為「企業外交家」。

兩人結為連理緣起自兩人母親關係，林母與辜濓松母親辜顏碧霞為高中同學，皆曾就讀過台北第三高女，也就是今日的中山女高。林母在台生下辜林瑞慧後，隨夫婿舉家搬遷日本，由於從小生長在東京，辜林瑞慧母語為日語，會說台語，也會說簡單中文。

1962年，辜林瑞慧還是日本東京武藏野音樂大學聲樂系大四學生，那一年，辜濓松陪同母親辜顏碧霞到林家東京家裡作客，認識了辜林瑞慧後，即展開追求，還在叔叔辜寬敏家逗留逾半年、十個月之久，只為近水樓台先得月，最後辜濓松求婚成功，林家則同意女兒大學畢業後舉行婚禮。

辜仲諒就曾想起自己小時候在日本讀幼稚園不會寫功課，母親看不懂中文，和弟弟在末段班，在學校是一種異類，「媽媽就會跟我們說，這個世界本來就不公平，人類是要被教育的，什麼樣的人都要被教育」。

辜仲諒並分享母親辜林瑞慧從小教導他們說的話，「有錢人家的小孩也必須被教育教養，上帝給你的，我們也要懂得給」，而這段話是在辜林瑞慧出席一場活動中得到啟發，深印在她心中，並成為她教育子女傳承給下一代最重要的教養資產。

1999年12月26日前海基會董事長辜振甫夫婦金婚紀念，辜家數百名親友齊聚同聲慶賀留下合影畫面，左起為辜濓松、辜林瑞慧、辜嚴倬雲與辜振甫。（圖／報系資料照）

原來，當年辜林瑞慧與辜濓松婚後，還不到30歲，出席全錄在東京的全球代理商大會時，聽到總裁分享「大公司應該要把賺來的錢，分享給其他人」理念時，而有所體認「分享給需要幫助的人」。

辜濓松1985年成立「點燃生命之火」愛心募款活動，開啟企業界參與社會責任關懷之序幕，辜林瑞慧也自此以身作則投身公益生涯，加上主修聲樂、女高音的背景，接棒出任台北榮星文教基金會董事長，繼續透過榮星合唱團傳揚音樂教育，團員也都稱她一聲「辜媽媽」感謝關懷；她自己在50歲還去讀美國茱莉亞音樂學院，優游音樂世界。

辜林瑞慧曾透露，「先生能決志成為神的子女，是她一生中最大的願望」，辜濓松原本感念自小為母親含辛茹苦撫養長大，信主之後不能祭拜祖先，有違家中傳統信仰，在受到教會長老分享聖經意義釐清疑慮後便與妻子、兒女都成為基督徒。

辜濓松晚年罹患帕金森氏症混合阿茲海默症，在2010年受洗為基督徒，勤於禱告查讀聖經，2012年11月赴美治療，隔月病逝紐約，享壽80歲；2013年1月6日，辜家在台北國際會議中心全程以基督教儀式舉行追思會，海內外國家元首、政商界等好友逾三千人出席追悼。

據了解，辜林瑞慧近幾年身體微恙，較少出席公開場合，去年12月8日，擔任中國信託慈善基金會董事長辜仲諒在第38屆「點燃生命之火」全民愛心募款活動致詞時，主動提到母親教誨的「有錢小孩要懂得給」一席談話，沒想到四個多月後母親即撒手人間，令人不勝唏噓。

辜林瑞慧生前低調，多在中信集團重大、公益等活動中現身，中信金也代辜家表示，辜林瑞慧女士為虔誠的基督徒，生前已交代後事從簡，家屬也遵從遺願，將於家中辦理追思儀式，不另外舉辦公祭。

中信金南港總部於2014年12月開幕典禮中，中信金創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧（右2）與長子、中信慈善基金會董事長辜仲諒共同剪綵畫面。（圖／報系資料照）

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