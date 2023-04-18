44歲柳翰雅（阿雅）近年多在大陸活動，當年熱唱〈剉冰進行曲〉的活潑模樣至今讓人印象深刻，先前更參加選秀節目《乘風破浪的姊姊3》展現唱跳歌藝。鮮少在台出席公開活動的她，日前搖身一變成為禪學講師在北投開講，被時報周刊CTWANT捕捉到她素顏戴上眼鏡現身佛學中心，跟螢幕前光鮮亮麗的藝人模樣截然不同，看來依舊精神飽滿，更多了幾分沈穩正能量氣質。

開講前主持人介紹阿雅，阿雅也親切回應。（圖／本刊攝影組）

盤腿開講的阿雅手勢頗多看來很內容相當吸引人。（圖／本刊攝影組）

篤信密宗的阿雅，在9年前生子結婚，嫁給西藏第七世竹慶本樂仁波切，這次她舉辦禪學講座，也選在老公開設的那瀾陀菩提佛學中心，3月29日晚間6點多，講座開始前阿雅自在地與現場工作人員閒聊，7點一到阿雅立刻就坐，素顏戴上眼睛現身，雙腿盤坐準備開講。面對講座主持人雙手合抱並彎身，臉上總是笑容的阿雅也從容回禮，看起來恭敬又不失幽默。

結束演說後阿雅走到門外準備離開。（圖／本刊攝影組）

雖然戴著眼鏡沒特別打扮，但阿雅看起來神清氣爽氣色也好。（圖／本刊攝影組）

演講過程中，可見阿雅的雙手不停筆畫，整體展現出來的氣質與當藝人時大唱〈剉冰進行曲〉的活潑模樣自然是相當不同，除了講述佛陀修道故事，阿雅也帶領現場約30名參加者練習1分鐘靜心，並推薦幾本佛學書籍，其中也包括就包括老公竹慶本樂仁波切著作。講座持續約90分鐘，最後在頌缽聲中劃下句點。

近年在大陸有不少演出的阿雅，先前參加選秀節目《乘風破浪的姊姊3》展現唱跳歌藝。（圖／取自阿雅微博）

即使少了鏡頭跟鎂光燈焦點又是素顏現身，阿雅依舊精神飽滿、雙眼炯炯有神，看得出狀態維持相當好，從藝人轉換成禪學講師，少了幾分亮麗，但多了許多沈穩正能量，毫無違和感。

阿雅偶爾會分享與小孩的生活照，十足好媽媽模樣。（圖／取自阿雅小紅書）

晚間九點半左右講座結束後，阿雅和友人準備離開會場，在門口與一個小女孩互動，站在路邊等車時也頻頻回頭揮手道別，隨後與友人一起搭上計程車離去，途中陸續先送兩個同行友人下車。十點半阿雅獨自返抵內湖住處。

在台灣的時間阿雅也與恩師王偉忠（左圖）或好友大S、范曉萱相聚。（圖／取自阿雅微博）

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