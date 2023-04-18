波士頓紅襪主場大雨不斷。（美聯社）

天使隊18日以5比4打敗紅襪，總算在4連戰躲過橫掃，先發投手大谷翔平因為下雨只投了兩局，打線上兩位大將「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、安森尼阮棟（Anthony Rendon）雙雙缺席，大谷賽後說：「這不是我能控制的，我也無可奈何，只能繼續打。我覺得我可以回到場上，但我們不知道會延誤多久，我們內部也討論過。」

紅襪主場芬威球場湧入3.5萬觀眾，雙方4戰累積14.3萬人次的超高票房，紅襪前一個4連戰在光芒主場合計僅6.4萬人次。

然而天使卓奧特、阮棟的缺陣引發球迷不滿，有人批評：「太可憐了，大谷登板的時候居然沒有這兩人支援。」「天使提前投降了？」「今天的打線是個罪惡。」

此戰原定在美東早上11點開打，相當於西岸時間的早上8點，對於來自西岸的天使球員負擔比較大，總教練內文（Phil Nevin）決定讓卓奧特輪休1場，阮棟則是先前挨了觸身球所以也輪休。

開賽前就有雨神攪局，延誤56分鐘才開打，比賽中途又遇到85分鐘的大雨，大谷的通話器還出現問題。結果在重重困難之下，天使還是打贏了比賽，大谷2局失1分，自己在打線繳出雙安，隊友傑克藍（Jake Lamb）3安猛打賞。

天使隔日就要進行洋基系列賽，摘下勝投的左投戴維森（Tucker Davidson）表示他們本來想在晚飯前到達紐約好好吃一頓，雖然天公不作美，但他們還是排除萬難搶得勝利。