桃園市龜山區忠義路三段今（18）凌晨1點許一處鐵皮工廠發生火警，桃園市消防局獲報出動消防人員、各式車輛趕往灌救。（翻攝自臉書爆料公社）

桃園市龜山區忠義路三段今（18）凌晨1點許一處鐵皮工廠發生火警，桃園市消防局獲報出動消防人員、各式車輛趕往灌救。（翻攝自臉書爆料公社）

桃園市龜山區忠義路三段今（18）凌晨1點許一處鐵皮工廠發生火警，桃園市消防局獲報出動消防人員、各式車輛趕往灌救。（翻攝自臉書爆料公社）

桃園市龜山區忠義路三段今（18）凌晨1點許一處鐵皮工廠發生火警，桃園市消防局獲報出動消防人員、各式車輛趕往灌救，火勢延燒近4個小時，在5點10分熄滅，目前仍有殘火，因該工廠緊臨加油站和國一林口交流道附近，民眾表示有聽到爆裂聲，目前起火原因仍待調查。

臉書「爆料公社」有民眾曝光事發畫面，只見暗夜中有熊熊火勢與驚悚黑煙竄天，相當駭人，原PO提到「林口大失火」，也有網友說旁邊土地幾乎都被燒光。