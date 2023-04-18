身體小毛病別輕忽，家醫科醫師陳欣湄提醒，「慢性發炎」不容易察覺，若身體長期處於慢性發炎的狀態，容易引發全身性的問題，像是糖尿病、代謝性疾病、心血管疾病，甚至是癌症。

陳欣湄在臉書發文舉例，當手上有個傷口正在痛、發燒、喉嚨痛、白血球及發炎指數上升，代表身體正在經歷「急性發炎」的狀態。

「慢性發炎」指的是緩慢、長時間反覆發生，症狀包括關節痛、肌肉痛、慢性疲勞、反覆感染、腹瀉或便秘、皮膚濕疹及過敏性鼻炎；陳欣湄提醒，慢性發炎早期狀況「安靜到讓人以為沒什麼」，但若身體長期處於慢性發炎狀態，容易引發全身性的問題，像是糖尿病、代謝性疾病、心血管疾病，甚至癌症。

陳欣湄建議，若出現慢性發炎症狀，應先找相關科別醫師，例如風濕免疫科、家醫科、耳鼻喉科或皮膚科，診斷是否有隱藏疾病；並檢視日常飲食，減少精緻食物、加工食物及油炸食物的攝取。若情況制不佳，就需要尋求專業人員的幫忙。