一名與男友論及婚嫁的女網友分享，兩家人談婚事，約在海鮮熱炒店吃飯，不料未來婆婆竟「因為我爸點了一道蝦」，氣得甩頭走人，留下全場錯愕，連媒人都補刀嗆，這樁婚事不用談了！

原PO在臉書社團「匿名公社」表示，男友的媽媽對甲殼類過敏，所以男友從小沒吃過蝦子、螃蟹等，直到長大和朋友聚餐，「才發現蝦子這麼好吃」，小倆口常選熱炒店約會；女方家人也愛吃蝦。

見面當天，原PO爸爸不知道未來親家母不吃蝦，點了一道蝦子，氣得對方當場走人，就算原PO父母一直道歉也不肯原諒。男友希望原PO別多想，辦登記就好，「難道以後就沒有婆媳問題嗎」，原PO對這段關係打了問號。

網友看傻，認為原PO考慮的點沒有問題，「嫁過去就知道了，這輩子別想有好臉色看」、「再也沒蝦吃了！男友跟蝦子選一個」、「只是一道蝦，她不吃別人要吃啊」、「還是說未來婆婆連看到蝦子都會過敏」、「是不吃蝦還是不吃太小的蝦」、「妳爸好衰，點個蝦卻中槍」。