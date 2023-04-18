副總統兼民進黨總統候選人賴清德15日在台南舉辦首場造勢時，高喊大陸應善待台灣，否則如何報答台灣人民（台商）對大陸的貢獻。對此，資深媒體人陳鳳馨指出，民進黨曾阻擋小明們回台，現在賴清德卻稱他們有貢獻，令她感到錯亂，她也嗆問賴，到底哪一個才是真正的他？

「民進黨什麼時候跟台商是一家人了？」陳鳳馨昨（17）日在政論節目《少康戰情室》痛批，從戒急用忍時期到現在，民進黨一直以來都在妖魔化台商、把他們當作台奸嚴加防範；2020年大陸爆發新冠肺炎疫情時，蔡政府還阻擋了「小明們」回台。因此她不明白，賴清德怎麼會有臉以台商有貢獻為由，喊話大陸應善待台灣。

陳鳳馨接著說，台灣一直要求兩岸要有對等尊嚴，但賴清德這次的呼籲，根本是在跪求大陸。她並嗆問賴清德，抗中保台變成了和平保台、務實台獨工作者變成統獨不是議題，賴最近的主張相當錯亂，到底哪一個才是真正的他？

針對賴清德的「善待台灣說」，國民黨立委王鴻薇也直言「噁心」，她解釋，民進黨選舉期間跟台商稱兄道弟，但在疫情爆發後，又將他們拒之門外，現在為了要假裝和平、不要戰爭，又把他們拿出來當擋箭牌。