台灣要買400枚「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈以因應對岸威脅

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）和知情人士透露，台灣將採購多達400枚美製「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈，以因應對岸與日俱增的威脅。

據路透17日引述彭博（Bloomberg）報導，五角大廈4月7日宣布，將以11.7億美元（近360億台幣）出售400枚「魚叉」反艦飛彈，並說製造可望在2029年3月以前完成，但並未透露買家。

不過，彭博說，買家就是台灣。雖然五角大廈拒絕直接評論相關軍售，但說：「美國向台灣提供必要的國防物品和服務，好讓它能維持充分的自衛能力。」

台灣2020年說，打算採購波音（Boeing）製的陸基「魚叉」反艦飛彈，以作為軍事現代化努力的一部分。台灣先前已採購過艦載型「魚叉」反艦飛彈，而韓儒伯說，如今美國海軍航空系統指揮部（Naval Air Systems Command）代表台灣簽約，首度訂購機動陸基型「魚叉」飛彈。

美國已力促台灣進一步採取「刺蝟戰略」，要台北採購較小、較便宜，還有機動性更高的武器，以取代如戰機與戰艦等昂貴大型軍備，來消耗解放軍在台灣沿岸的戰力。

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州會晤總統蔡英文，強調在北京威脅升高的情況下，有必要加速交付台灣軍武。

至於美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）則說，要是身為美國最重要民主夥伴之一的民選領袖不能在美國土地上，和美國領導階層會面，「那我們只是在餵食最終會吃掉我們的鱷魚」。接著蓋拉格說，會設法讓預訂給沙烏地阿拉伯的「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈先給台灣。