第41屆香港電影金像獎頒獎典禮於16日圓滿落幕，其中引起熱議的是，第7度叩關影后的鄭秀文，今年終於以電影《流水落花》拿下人生首座香港電影金像獎影后，鄭秀文領獎時一度激動落淚，而台下的巨星好友古天樂反應也曝光，讓不少網友直呼：「真的是神仙友誼！」

本屆影后由鄭秀文摘下后冠，並由劉德華頒獎給鄭秀文，兩位天王天后從《孤男寡女》、《瘦身男女》等無數的經典港片都扮演情侶，早就是觀眾心中的銀幕情侶，劉德華頒獎時對鄭秀文告白說：「沒什麼跟妳講，只想跟妳說我愛妳！」並送上大大擁抱，留下歷史瞬間。

攝影師也意外捕捉到台下古天樂的表情，只見古天樂一邊聽著鄭秀文的得獎致詞，一邊頻頻拭淚，十分為她開心，讓不少網友被這感人的一幕感動，紛紛表示：「他們的友誼真的很棒」、「跟她合作過的男主角都很疼她的」、「台上的帥哥也眼含熱淚」，「那是因為他們都知道她值得」、「還有任賢齊，對她也是超級好」、「古仔深有同感，他也是多次陪跑後才拿下影帝的」、「神仙友誼，愛了」、「Sammi以前演了好多好電影就是沒得獎，這獎實在來的太遲，好朋友都替她高興。」

其實鄭秀文在領獎時，認為能和這麼多優秀的女演員一起角逐非常榮幸，並深深的表達自己的感謝，坦言：「其實最佳女主角這個獎對我來說好像遙不可及，又是一步之遙。這麼多年我想的不是怎麼可以得獎，而是怎麼在演技上可以有提升和蛻變。從喜劇演員轉型做正劇，一路很多困難有很多不被認同，感謝遇到這個劇本，感謝《流水落花》的導演，感謝你相信我可以演繹這個角色。多謝家人，多謝在天上的父親。」