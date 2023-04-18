搭大眾運輸昨（17日）起可自主決定是否配戴口罩，一名男大生表示，新冠肺炎流行以來昨天他首次脫口罩搭捷運，但在車廂內被阿伯示意戴上口罩，他說即便管制已放寬，但搭捷運不戴還是會被唸，直呼「阿伯我想呼吸啊！」貼文引發討論，網友認為部分長輩可能不知道已放寬，可善意提醒對方；也有人說「台灣人真的很怕死又很奴」。

原PO昨（17）日於論壇《Dcard》指出，昨日開始搭大眾運輸可自主決定是否配戴口罩，他去學校的路上先被陌生阿嬤唸「要戴口罩」，進了捷運站車廂，也有阿伯示意要戴上口罩，他質疑口罩令不是已經放寬了嗎？「搭捷運不戴口罩還是會被念，阿伯我想呼吸啊！」

貼文曝光，引發網友熱議，「你就直接跟阿伯說，剛改沒多久不是所有人都知道」、「我都直接跟對方說，指揮中心已經放寬戶外和大眾運輸戴口罩規定」、「今天連公車司機都沒戴了，他看到我沒戴好像也很開心」、「確診2次的我還是會戴啦」、「可能怕你咳嗽口水亂噴，因為部分不戴口罩的人咳嗽都不捂嘴。」

留言中也有人為此感嘆，「台灣人真的很怕死」、「不戴才是正常的，以前誰會覺得不戴口罩很怪，這個世界真的病，台灣又特奴」。