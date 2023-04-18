藝人宋逸民主理教會「藝起發光」，去年指出小甜甜私生活不檢點後，引發軒然大波，隨後陸續遭爆黑幕，包括被前教友阿Ben檢舉涉嫌逃漏稅，不過經證實確定並未違法，讓宋逸民公開感謝國稅局還予清白，對此，資深媒體人王瑞玲則不以為然，再次發文強調：「答案揭曉後，絕對讓人跌破眼鏡」，似乎暗指還有真相未揭露。

王瑞玲由於不滿「藝起發光」教會種種行徑，多次與宋逸民隔空槓上，上個月更直接開轟：「你們這對驚世夫妻，到底要以神之名，說謊到何時？」未料日前她先是以「全台終於可以脫口罩了」為開頭，接著指出：「很多事情都是需要等待的」，認為只要時機成熟了，事情真相就會攤在陽光下，也不忘向酸民嗆聲：「留言我不會刪除，因為這些留言會一一收到應有的通知書」。

宋逸民日前活動時，除了感謝國稅局還他們清白，更表示未來會謹言慎行，也希望風風雨雨到此結束，誤會解釋清楚就好，對此，王瑞玲忍不住嘲諷：「別以為海水退了，作秀太假，新聞稿主動叫記者留下來堵人」，接著指出待真相出爐後，無理取鬧的酸民們就會得知，當初為何會一堆人決定離開「這群貪婪無厭的人」，更強調：「答案揭曉後，絕對讓人跌破眼鏡」，讓外界不禁好奇是否還有更多黑幕未被爆開。