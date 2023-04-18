巧新表示，2022年受地緣政治衝擊及車廠供應鏈短缺而影響汽車生產出貨，營收呈現雙位數衰退，但運費價格回落、台幣貶值帶來匯兌收益，獲利有超過7成成長。

今年目前觀察以歐、日系品牌車廠超跑與豪華車款的需求較佳，又以日系品牌車廠的訂單更為強勁，接下來日系品牌車廠的營收比重有機會超過第1季的11％。