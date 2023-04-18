巧新表示，2022年受地緣政治衝擊及車廠供應鏈短缺而影響汽車生產出貨，營收呈現雙位數衰退，但運費價格回落、台幣貶值帶來匯兌收益，獲利有超過7成成長。
今年目前觀察以歐、日系品牌車廠超跑與豪華車款的需求較佳，又以日系品牌車廠的訂單更為強勁，接下來日系品牌車廠的營收比重有機會超過第1季的11％。
巧新(1563)2022年合併營收為64.02億元，年減14.5％，稅後歸屬於母公司淨利5.83億元，年增71.19％，每股盈餘2.9元。董事會決議通過2022年擬配發每股2元現金股利，股利配發率68.97％。
巧新表示，2022年受地緣政治衝擊及車廠供應鏈短缺而影響汽車生產出貨，營收呈現雙位數衰退，但運費價格回落、台幣貶值帶來匯兌收益，獲利有超過7成成長。
今年目前觀察以歐、日系品牌車廠超跑與豪華車款的需求較佳，又以日系品牌車廠的訂單更為強勁，接下來日系品牌車廠的營收比重有機會超過第1季的11％。
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