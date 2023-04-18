觀察六都第一季個人房地合一稅，納稅大戶台中市今年下修23.8%，今年11.79億元與去年同期比較少了3.68億元的稅收，但六都中，今年稅收減幅最大者為台南市，今年4.25億元、年減33.8%，台北市今年減幅25.8%，但今年仍有三都稅收成長，新北市首季個人房地合一稅收高達11億元、年增7.7%，稅收僅次於台中，高雄市今年稅收10.12億元、年增7.8%，桃園市首季8.98億元，年增幅10.8%是今年六都中成長最大的區域。

郎美囡表示，房市從去年下半年觀望氣氛凝重，仍有投資人願意以小賺或平轉出場，除此之外，先前的房價漲幅大，因此賣方若非在高點入手，轉售應該都有增值空間，不過各區域價格漲幅不一，賣方入手時間點也會影響轉賣的獲利空間，如台中市前幾年交易量大，多數買方偏觀望後，緊縮幅度較為明顯，台北市房價高，原本增值幅度本就有限，今年下降不意外，而台南市前幾年因園區大好，近期市場降溫，賣方也偏觀望，反觀高雄市同樣因園區議題轉冷，但仍有大幅度成長，桃園市今年交易量縮不少，但稅收幅度大增，顯見不少低點入手的賣方轉售房價有所成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，去年央行升息後明顯衝擊市場交易量，從政府不斷推出打炒房政策，顯示調控不動產市場價格走高的決心，且房貸利率突破2%，影響買方購屋意願，許多區域房市交易已回歸疫情前水平，房地合一稅日後是否還能盆滿缽滿，值得觀察。