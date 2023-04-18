大醫院以AADC缺乏症治療榮獲國家生技醫療品質獎-特色醫療組金獎，臺大醫院基因醫學部獨步全球開發出於腦部基底核進行的AADC缺乏症基因治療手術。臺大醫院吳明賢院長表示，這項療法不但獲得兒科聖經Nelson Textbook of Pediatrics引用，台大也接受海外醫師來台學習、協助其他國家建立AADC缺乏症的篩檢平台。未來透過國家生技醫療品質獎，有系統讓醫療經驗進一步向國際擴散，讓更多醫療創新在台灣發展。

台中榮總以累積七年、超過七千筆資料開發「Zoe智慧重症系統」獲得智慧醫療組銀獎，這項系統針對呼吸重症、敗血休克、腎臟重症、鎮靜譫妄等高危病患進行病程預測及輔助決策。中榮陳適安院長認為，數位醫療已經是全台醫院努力方向，更是全球發展必然趨勢，去(2021)年BTC已採納生策論壇醫療數位轉型建言，醫界一定全力配合政府轉型策略跟方針，推進台灣成為全球數位與智慧醫療合作最佳典範。

輝瑞以口服抗新冠病毒藥物倍拉維(Paxlovid)榮獲藥品類金獎，葉素秋總裁認為台灣醫療實力堅強，是國際藥廠最為信賴的夥伴，輝瑞目前每年持續在台投入40-50個臨床試驗，持續耕耘台灣，讓國人受惠；過去以科技見長的華碩，近年深耕醫療領域，本屆以持無線128-ch超音波獲得醫材類銅獎，謝明傑營運長表示智慧醫療是華碩近年的發展重點，透過智慧行動醫材的開發，能增進醫護單位醫療現場的診斷效率，回應現今尚未被滿足的醫療需求。帶動台灣大健康產業高品質、高科技的優勢競逐國際市場。