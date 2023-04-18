此次會議兩國與會人員均極具代表性，台方團長由紡拓會董事長王文淵率人纖製造、紡紗、絲織、織布、不織布、絲綢印染、棉布印染、針織、製衣、織襪、醫療暨生技器材等公會，以及台塑、遠東新等企業代表共35位出席。

韓方則由KOFOTI會長李相雲率領韓國纖維輸出入、化學纖維、大邱慶北纖維產業等協會，韓國染整技術、纖維開發、FITI試驗、衣類試驗等研究院，時尚設計師聯合會、紡織品中心及韓國曉星TNC、永元貿易、CLO虛擬時尚、Woojoo Global等公司，共31位代表與會。

會議上午先由紡拓會及KOFOTI代表，分別報告台灣及韓國紡織業現況與未來發展趨勢，並針對全球紡織永續發展及供應鏈重組議題，由紡拓會秘書長黃偉基及KOFOTI常勤副會長朱沼鈴擔任引言人，引導雙方上、中、下游共6位與談人和與會代表深度交流。

會議下午則針對聚酯紡織產業的循環經濟，以及韓國紡織時尚產業的數位轉型進行專題討論，會議中雙方代表互動熱絡並交流相關訊息，皆深刻體認紡織產業永續經營發展，除了訴求差異化創新產品開發外，更需要迎接改變，利用變化帶來的機遇加強企業競爭力、專注ESG企業永續治理，並增進青年對紡織科技產業認識，以利儲備未來人才。

台灣紡織產業2022年產值115.1億美元、年減6.6％，出口總值88.4億美元、年減2％，而進口總值39.5億美元、年增2.3％，貿易順差48.9億美元、年減5％。而韓國紡織品出口總值為123億美元，進口總值為199億美元，貿易逆差為76億美元。

受高通膨、政策緊縮與金融市場波動等因素影響，全球經濟景氣轉趨疲弱，產業鏈去化庫存調整持續，致使台灣出口、外銷訂單及生產數據衰退，衝擊整體需求及銷售狀況，顯示紡織產銷市場面臨多重逆風挑戰，如何促進未來競合關係，已成為台韓紡織業界共同期盼。

紡拓會指出，此次會議台韓兩國紡織業界共聚一堂，就雙方關切問題坦誠交換意見，未來雙方將更進一步搭橋建構平台，加強紡織產業經貿及資訊交流，以整合台韓兩國業者力量，強化雙邊貿易及競爭力，讓台韓紡織業者攜手達成雙贏目標。