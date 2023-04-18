有網友分享33歲男醫師月入32萬卻一直單身，近日因父母逼婚去相親，但都不是他的菜，而父母對兒媳婦也頗有要求，除了學歷要高、還不可以是護理師。女醫師黃宥嘉昨在節目《新聞挖挖哇》上表示，一般來說男醫師會一直單身的主要原因有4個，分別是醜、摳、父母機車、邏輯很怪，引起網友熱議。

黃宥嘉昨在節目《新聞挖挖哇》上分享，男醫師持續單身的主要原因有4個，分別是「一醜；二摳；三父母機車；四邏輯很怪。」在她身邊的真實案例中，很多男醫師都沒有娶女醫師，反而是跟護理師或是其他行業的人在一起，而現在也越來越多年輕的女醫師沒有選擇跟男醫師結婚。

黃宥嘉表示，擇偶的主要關鍵應該是「到底什麼樣的女生是他想要的」，而她觀察發現很多月收入很高的男醫師，就是想要找到顏值高的女生，而女醫師裡面要找到顏值很高的，說實話不太容易；而女醫師不選男醫師，則是希望能找到讓自己仰望的人，簡單來說就是想找一個比自己更強的人。

黃宥嘉指出，有時候並不是職業的問題，像科技業人員也可能年收百萬，但卻是「句點王」，完全沒有聊天的能力，這樣就算賺再多錢，還是會有女生「視金錢如浮雲」，因為真的相處不來。而且有時候學歷高、收入也高的人，多數自視甚高，與女生聊不來，不會檢討自己，反而會覺得是對方能聊的話題很貧乏，沒辦法找到讓他有興趣的話題，但事實上就是女生覺得你很難聊而已。

貼文引起網友熱議，「有極少數的醫師讀書讀到跟正常人思維不一樣，講話很怪，活在自己世界裡無法融入社會，通常他們的人格是看不起其他人，較少同理心」、「黃醫師下了四個總結笑瘋了」、「分析的好精闢」。