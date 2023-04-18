一名王姓男子因病住院期間，某日晚間慾火難耐，竟然在病房內打手槍洩慾，剛好護理師巡房經過，見狀後默默退出不敢打擾，未料王男卻認為面對護理師更刺激，於事「握著鳥」在走廊上追逐戶護理師，橋頭地院審理後，依公然猥褻罪，判處拘役40天，得易科罰金。

根據判決書，王姓男子於民國111年7月4日深夜，因病住在高雄市某大醫院，竟然在病房內自己公然手握生殖器自慰，剛好一名護理師巡房時當場目睹，但擔心王男尷尬，默默地退出病房，未料王男見到護理師，竟然獸慾大發，立刻起身，「握著鳥」追出病房，並在走廊追逐護理師，期間還不斷露出陰莖並持續套弄，嚇得護理師立刻通知警衛並報警。

王男到案後辯稱，係因長期服用藥物後，認為影響自己性功能、感覺要面對護理師自慰才比較刺激、想讓護理師看自己自慰。

法官將王男送醫評估，發現王男並無異常，認定王男明知此舉顯然不當，針對案發過程猶能清楚記憶且陳述無礙，足見他對日常生活能力及現實環境認知程度核與常人無明顯差異，

審理後，法官審酌王男滿足個人性慾任意犯行，對護理師身心造成相當程度影響，考量其罹患精神疾病且坦承犯行，又願意寫悔過書認錯，但王男曾因涉妨害性自主案件，經法院諭知監護處分且持續接受治療，判處拘役40天，得易科罰金。