In their first MLB encounter, Shohei Ohtani strikes out his #WorldBaseballClassic teammate Masataka Yoshida. pic.twitter.com/NP3ogj0YYw — World Baseball Classic (@WBCBaseball) April 17, 2023

天使隊大谷翔平18日登板對戰紅襪，首度在大聯盟舞台對決吉田正尚，日本媒體極為矚目，稱之為「兩個武士的初顏合（初次對陣）」，此戰還因大雨延誤56分鐘才開打，更讓他們焦急。所幸擔任第四棒的吉田正尚還是和大谷交上了手，結果遭到三振。

大谷翔平賽前已經和吉田正尚握手寒暄，兩人是棒球經典賽的隊友，而且都在經典賽有非常傑出的表現。大谷還曾指點吉田要如何對付大聯盟的投手，只是吉田現在要拿大谷教他的東西來對付大谷了。事實上就連經典賽的官方推特也很關注這次對決，畢竟是冠軍日本隊的兩位大將交手，大聯盟官推稱之為「3月的隊友，4月的敵人。」

如同在經典賽三振卓奧特（Mike Trout），大谷在場上絕對不講情面，第一球就向吉田祭出了拿手的滑切球，吉田未出棒被判好球。接著吉田打了界外，球數落後之下選到1顆曲球，大谷忽然飆出98.4英里四縫線（時速158.4公里），比前一球快了20英里，吉田猝不及防，揮棒落空遭三振。

吉田正尚4打數掛零，吞下1次三振，打擊率跌至0.186。紅襪的台灣好手張育成因為是右打者，沒有被總教練指派去對戰右投手大谷翔平。