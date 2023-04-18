遠東生技成立於79年2月，主要業務為保健食品之研發、製造及銷售，以及生物技術服務，董事長兼總經理為闕壯群，目前股本為2.78億元，111年合併營收為3.79億元，稅後盈餘為9066萬元，每股盈餘為3.63元。

展逸國際成立於107年8月，主要業務為運動行銷、經紀等健康休閒活動，董事長兼總經理為張憲銘，目前股本為1.9億元，111年合併營收為5.01億元，稅後虧損為1096萬元，每股淨損為0.65元。

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