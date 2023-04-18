拉夫羅夫（Sergey Lavrov）今天與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和外交部長維艾拉（Mauro Vieira）會談後表示，俄羅斯和巴西對全球問題的看法相似，拉夫羅夫並感謝巴西為解決俄烏衝突所做的貢獻，稱俄羅斯將呼籲支持巴西成為聯合國安理會常任理事國。

拉夫羅夫被認為是當前國際政治中最具爭議的人物之一，巴西行程結束後，拉夫羅夫將前往委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴。分析家指出，拉夫羅夫此行訪問巴西，可能進一步加劇美國對魯拉政府的不滿。

委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴在國際上已經是出了名的愛批評俄羅斯競爭對手美國，而魯拉在上週訪問中國和阿拉伯聯合大公國時，也發表批評美國的言論。

魯拉先是批評美元在國際貿易中的霸權，並於中國與美國在台灣問題上的衝突中捍衛中國，最後還將俄烏戰爭的責任歸咎於美國和歐洲，更進一步表示烏克蘭也應對衝突負責。

魯拉還說，美國和歐盟都需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平，這樣才能說服俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），因為全世界都想要和平，只有俄羅斯和烏克蘭兩國想要戰爭。

巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家克魯茲（Valdo Cruz）今天撰文指出，面對巴西可能與中國和俄羅斯站在同一邊，以及對美國的批評，有華府官員不滿地表示，「巴西似乎忘記了美國對巴西民主和總統魯拉在去年選舉獲勝的支持」。

克魯茲說，美國外交官強調巴西外交部在國際衝突關係中一直保持中立，但現在魯拉當上總統後，似乎更加與俄羅斯和中國沆瀣一氣。

華府認為，若魯拉與拉夫羅夫談及俄烏戰爭，巴西也應該邀請烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在巴西利亞談話，否則巴西在俄烏衝突的問題上就不能保持客觀公正立場。

美國政府官員強調，巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對巴西民主發動政變攻擊，質疑魯拉當選的公正性時，是美國挺身而出並明確地捍衛巴西，而中國和俄羅斯則保持沉默。

根據這些官員的說法，顯示魯拉政府對於在爭取巴西民主鬥爭中至關重要的合作夥伴的「忘恩負義」。（編輯：張芷瑄）1120418