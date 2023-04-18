NVIDIA新款RTX 40系列顯卡效能提升，連帶對電競電源供應器瓦數需求也提升，加上顯卡全力運作時突然峰值將拉到2倍以上，正式引爆ATX 3.0電源供應器商機，僑威受惠於電競市場需求強勁，且去年開始新案皆是ATX 3.0產品，今年業績可望一路好到第2季末。

除電競相關電源需求強勁，網通、安控及工具機等非PC產品需求也相當穩定，僑威在電動自行車及電動車安規認證亦已到手，目前已切入電動自行車/電動車及充電樁的電源模塊領域。

隨著多元化產品布局逐漸顯現，目前非PC產品佔僑威營收比重約20%到25%，PC營收佔比約75%到80%。

僑威3月合併營收為10.17億元，年增89.27%，為110年3月以來單月新高，累計第1季合併營收為22.59億元，年增35.75%。

僑威近兩年進行越南廠擴建與整併，目前已完成整併，新廠除PC相關電源，亦將導入機殼及沖壓產線，目前越南廠佔總產能約1到2成，以供應美國客戶為主，僑威希望今年底或明年越南廠佔總產能比重能拉升至3成，未來大陸廠區將以供應大陸市場為主。