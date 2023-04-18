最新美股收盤行情，道瓊漲100.71點或0.30%，收33,987.18點。NASDAQ漲34.26點或0.28%，收12,157.72點。S&P500漲13.68點或0.33%，收4,151.32點。費城半導體跌3.77點或0.12%，收3,066.68點。

標準普爾500指數11大類股中，大部分都收紅，像是金融漲1.1%，工業漲0.8%，權重較低的房地產大漲2.2%。不過，能源類股卻走跌1.3%，通訊服務族群也跌1.27%。

大型權值股方面，微軟漲0.93%，蘋果漲0.01%，亞馬遜漲0.22%，特斯拉漲1.10%。不過，谷歌母公司Alphabet卻跌2.66%。另外，臉書母公司Meta跌1.19%，網飛也跌1.75%。

在摩根大通等重量級的大銀行業者上周陸續公布財報後，緊接著是高盛證券、美國銀行以及摩根士丹利等。同時，其它計畫在本周公佈業績的還有嬌生、特斯拉以及Netflix。

根據路透社數據，預估標普500指數成份股的獲利，第1季將比去年同期減少4.8%。至於美國公債殖利率走高，市場目前的共識為，聯準會將在下個月把利率再提高25個基本點，也就是升息1碼至5%到5.25%區間。

紐約證交所上漲與下跌股票比例為1.42比1，在那斯達克方面，則是1.61比1，兩者都是上漲家數較多。標普500指數中，有15家創52周新高以及1家新低，至於那斯達克指數，則是70家新高以及158家新低。美股成交量約100億股，過去20個交易日的日均量約為108億股。