台南一名男大生與一名學妹有肉體關係，後來他交了女友，學妹就拒絕與他嘿咻，沒想到他就拿出過往拍的性愛影像威脅，稱「你不想被別人看到那些照片吧」、「不理我就外傳喔」，還要求學妹一定要吃事前避孕藥，共性侵對方5次，地點在對方租屋處和學校廁所，遭法官判刑2年、緩刑5年。

判決書指出，雙方為學長、學妹關係，曾發生關係，男方曾拍下性交照片、影片，後來因交女友，遭學妹拒絕再發生關係，他就用LINE傳訊息「拜託啦…一次就好」、「不管，你一定要吃（指事前避孕藥）」對方仍拒絕，他又說「你不想被別人看到那些照片吧」，女子稱月經來，他說等月經結束直接去找對方，前年9月在女子租屋處性侵對方一次。

男子前年10月再度傳訊息「不理我就外傳喔」、「我現在要過去了」，在學校廁所內再次性侵對方，去年1月、5月又說「而且你沒忘記我有很多你的照片吧」、「我不管反正1：40你沒過來我就外流」等內容，共性侵女子3次。

法官認為男子犯下5次性侵，考量沒有前科，犯後悔悟，雙方以50萬元和解，女方同意不再追究刑事責任，每罪各判1年8個月，合併應執行有期徒刑2年，緩刑5年，必須提供180小時義務勞務，期間赴保護管束，並沒收犯案用的iPhone1支、電腦主機1台。