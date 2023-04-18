小編今（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。終端市場需求低迷，近期市場傳出台積電將宣布調降今年資本支出，恐衝擊艾司摩爾（ASML）及應用材料等設備廠出貨，甚至傳出艾司摩爾極紫外光（EUV）機台被砍單消息，不過業界普遍認為可能性不高，原因在於EUV機台交期長達12～15個月，且中長期來看EUV產能仍供不應求。

【1】EUV機台被砍單？ 業界：不太可能

半導體生產鏈仍在進行庫存調整，市場傳出台積電可能在法人說明會中下修全年資本支出，加上記憶體廠放慢擴產計畫，將導致EUV曝光機訂單減少或延後。

不過，業界人士對於EUV曝光機被砍單消息有所質疑，主要原因在於EUV設備是屬於訂製化生產，且設備系統交期長達12～15個月，所以採購EUV機台是屬於中長期的產能規劃，並不會因為短期的景氣循環波動而砍單。

【2】兆豐金股利出爐 配發率100％

股利配發率百分百，兆豐金控去年稅後純益為183.35億元，每股稅後純益（EPS）1.32元，該公司17日董事會通過股利政策，將配發現金股利1.24元、股票股利0.08元，合計1.32元，以年度獲利配發率來看為100％配發，共將發出逾172.85億元現金。

【3】盧超群看半導體 明年大爆發

半導體生產鏈庫存調整雖然持續到第二季，但鈺創董事長盧超群17日表示，此次半導體景氣會呈現U型反轉，有一半的公司營運會在第二季落底，第三季開始成長。盧超群也指出，包括車用電子、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）等三大動能將推升半導體市場明年大爆發。

【4】葉倫：經濟制裁恐傷美元霸權

美國財長葉倫（Janet Yellen）16日警告，美國對於俄羅斯等國實施的經濟制裁，恐怕對於美元在全球的主導地位帶來風險，因為這些遭制裁國家正積極尋求替代美元的貨幣。她並指出，若美國債務違約，將令經濟衰退及引發債務評級下調，削弱美元作為世界儲備貨幣的地位，其他國家政府將對美國的償付能力失去信心。

【5】三星網搜傳採Bing 谷歌搶固樁

近日微軟因人工智慧（AI）技術加入搜尋引擎而聲勢大振，傳聞已吸引三星考慮採用微軟Bing，競爭壓力令谷歌（Google）備感威脅，於是卯足全力展開研發計畫，除了提升現有網搜能力之外，這家全球網搜龍頭更打算建造全新的搜尋引擎。