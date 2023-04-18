南韓超人氣女團「TWICE」，憑藉9位成員各具特色的魅力紅遍全球，悅耳洗腦的歌曲和精湛的舞台表現備受粉絲喜愛，尤其來自台灣的周子瑜更屢次入榜「全球百大美女」，仙氣十足的模樣征服大批粉絲的心。近日，周子瑜突然在深夜貼上兒時洗澡時的「上空全裸」照片，可愛的模樣令網友直呼：「母胎美女！」

周子瑜在IG貼出從幼稚園到國小一系列兒時萌照，並寫道：「When we were kids(當我們還是孩子的時候)」，只見相片中的她，有一雙圓滾滾的眼睛加上櫻桃小嘴，烏黑的長直髮有時綁成馬尾、有時則是公主頭，五官從小便相當精緻，不難看出是美人胚子。值得注意的是，周子瑜並貼出嬰兒時洗澡的「上空裸照」，照片中的子瑜一雙無辜又水汪汪的大眼，以及圓嘟嘟的臉蛋，嘟起嘴還萌翻不少粉絲。

許多粉絲看到這些可愛的萌照紛紛驚呼：「子瑜天生可愛」、「我們愛著你,如此愛你」、「子瑜！！！！！從小到大都那麼可愛！！！！！是吃可愛長大的嗎！！！！！！」、「SO CUTE」、「Babyyy tzuyuu」、「這個女孩看起來很高興生氣」、「好可愛」、「彈彈的側眼」、「我喜歡最後一張照片」、「你知道你有多可愛嗎」。