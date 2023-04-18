中國新聞網18日報導，大陸外交部網站消息，中國國務委員兼外長秦剛17日分別與巴勒斯坦外長馬立基和以色列外長科恩通電話。秦剛表達中方支持以巴雙方以「兩國方案」為基礎盡快恢復和談，並願為此發揮積極作用；鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，中方願為此提供便利。巴外長高度讚賞中方的明確立場。以外長感謝中方願為解決以巴衝突提供支持。

秦剛與巴勒斯坦外長馬立基通電話時表示，近期巴以衝突加劇、緊張局勢升級，中方高度關注，已推動安理會舉行磋商，並與國際社會密切溝通，努力推動局勢降溫。中方強烈譴責違反聯合國有關決議的言行，支持巴以雙方以「兩國方案」為基礎盡快恢復和談，並願為此發揮積極作用。

馬立基表示，高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上的明確立場，感謝中方支持巴勒斯坦民族自決並獨立建國，歡迎中方所做的一切努力。讚賞中方推動沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係，這體現了中方負責任的大國作用。秦剛強調，中方始終支持中東國家戰略自主，把國家命運掌握在自己手中，願繼續為中東和平穩定做出貢獻。

雙方同意落實好兩國元首重要共識，推進各領域合作，推動兩國傳統友好關係再上新台階。巴方表示，堅定支持一個中國原則，反對外部勢力以人權等為藉口干涉中國內政。

在與以色列外長科恩通電話時，秦剛表示，中方對當前以巴緊張局勢感到擔憂，當務之急是管控局勢，防止衝突加劇甚至失控。各方應保持冷靜克制，制止過激和挑釁言行。根本出路是恢復和談，落實「兩國方案」。做正確的事情永遠都不晚。中方鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，中方願為此提供便利。中國國家主席習近平提出全球安全倡議，認為解決以巴問題的關鍵在於秉持共與安全理念。中方在該問題上沒有任何私利，只希望以巴雙方能夠和平共處，維護地區和平穩定。

科恩表示，感謝中方願為解決以巴衝突提供支持。以方致力於推動局勢降溫，但這一問題短期內似難以得到解決。以方重視中方影響力，高度關注伊核問題，期待中方發揮積極作用。

秦剛強調，沙烏地和伊朗前不久通過對話恢復外交關係，樹立了對話化解分歧的典範。希望各方抓住有利時機，推動對話和解，落實伊核問題全面協議，維護中東和平安寧。

雙方均表示重視兩國關係。秦剛表示，願與以方加強各層級交往，增進政治互信，推進互利合作。科恩表示，期待疫情之後兩國人文、旅遊等領域合作能夠得到全面恢復，願與中方密切合作，推動雙邊關係不斷取得新發展。

2023年以來，以巴局勢持續緊張。以色列方面在約旦河西岸執行搜捕任務時，多次與巴勒斯坦人發生流血衝突。

近期，巴以衝突進一步升級。

4月5日凌晨和深夜，以色列警方兩次與巴勒斯坦民眾在位於耶路撒冷老城的艾格撒清真寺發生衝突，造成數十人受傷。多個周邊國家及阿拉伯國家聯盟對此表示譴責。

6日夜間至7日凌晨，以色列軍隊先後對加薩地帶和黎巴嫩南部發動空襲，以報復6日稍早由黎巴嫩南部射向以色列的火箭彈襲擊。

以方指認火箭彈由巴勒斯坦武裝在黎巴嫩境內發射，誓言要讓對方付出「沉重代價」，引發對以巴衝突進一步升級並外溢的擔憂。

8日晚，以色列國防軍稱，有3枚火箭彈從敘利亞方向射向以色列占領的戈蘭高地；9日凌晨，又有3枚火箭彈從敘利亞射向戈蘭高地。以軍9日對發射火箭彈的敘利亞地區炮擊報復，並發起無人機襲擊。

11日，以色列軍隊在約旦河西岸城市納布盧斯附近與巴勒斯坦人發生衝突，導致2名巴勒斯坦人死亡、1人受傷。

據巴勒斯坦媒體統計，2023年以來，已有98名巴勒斯坦人在衝突中喪生。