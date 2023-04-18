據美國之音報導，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室當地時間周一（4月17日）在布魯克林的聯邦法庭公布兩項刑事訴狀，指控44名被告犯有與參與中華人民共和國國家警察、也就是公安部跨國鎮壓的各項罪行，其中40人是公安部警察，2人是網信辦官員。美國司法部說，這些人據稱針對美國境內居民進行了「跨國鎮壓」行為，這些美國居民有中華人民共和國政府所反對的言行，比如呼籲在中國實行民主。

報導稱，美國司法部說，在這2起密謀中，被告設立和使用虛假的社交媒體帳號，以騷擾和恐嚇居住在海外的中華人民共和國異議人士，並壓制這些異議人士在一家美國電信公司平台上的言論自由。司法部沒有說明這是哪家公司，只將其稱為「公司-1」。據之前的報導，涉事公司為Zoom。美國司法部說，被告據信居住在中華人民共和國或亞洲其他地方，目前仍然在逃。

「這些案例顯示PRC（中華人民共和國）政府如何不遺餘力地對行使其基本自由而公開批評PRC壓迫的美國居民進行噤聲和騷擾，包括使用一家總部在美國的科技公司，」負責美國國家安全事務的司法部助理部長馬修·G·奧爾森(Matthew G. Olsen)在美國司法部的聲明中說。「這些行為違反了我們的法律，並且是對我們的民主價值觀和基本人權的冒犯。」

「中國公安部利用特工人員把打擊目標對準勇敢發聲反對中國共產黨華裔人士——在一起案例中秘密擴散宣傳，以破壞對我們民主程序的信心，在另一起案例中，壓制美國視頻會議用戶的言論自由，」聯邦調查局負責反間諜分部的代理助理局長科特·羅諾(Kurt Ronnow)在聲明中說。「我們不會容忍中共在美國這裡的鎮壓行為——它威脅、騷擾和恐嚇民眾的企圖。聯調局將繼續正視中國政府違反我們的法律並打壓我們境內民眾的權利和自由的企圖。」

兩起訴狀中的跨國鎮壓案例

根據美國聯邦檢察官對白雲鵬(音譯，Yunpeng Bai)等人提起的訴狀，43名公安部警察被控犯有2項罪名，一項是串謀傳送跨州威脅，另一項是串謀從事跨州騷擾。

這些警察據稱與隸屬公安部的北京公安局共事，被分配到一支被稱為「912專項行動工作組」的精英單位。該組目的是把目標對準世界各地的華裔異議人士，包括居住在美國的人。

紐約東區聯邦檢察官布里恩·皮斯(Breon Peace)說，按照訴狀的指稱，中華人民共和國政府不是把國家警察和912專項行動工作組用作維護法律和公共安全的工具，而是當初網絡水軍，攻擊在美國境內行使言論自由而且觀點與中華人民共和國不符的人士。他說：「我贊賞調查團隊全面揭露了一個由國家指導的針對美國居民的犯罪陰謀的邪惡性。」

訴狀的指稱描述了該工作組成員如何在推特(Twitter)等社交媒體平台設立數以千計的虛假網上人物角色，通過網絡騷擾和威脅，打擊華裔異議人士。據指稱，這些網上人物角色還散播中華人民共和國政府的宣傳和敘事，以反駁那些華裔異議人士支持民主的言論。

訴狀指稱，該工作組人員通過臨時電郵地址建立虛假的社交媒體帳號，張貼中國官方內容，並與其他網民互動，以避免顯得該工作組的帳號是在某特定社交媒體平台「灌水」。該工作組追蹤組內成員完成網路任務的業績，工作組成員如果成功操作多個網路人物角色而不被主辦該平台的社交媒體公司或其他用戶發現，會受到獎勵。

調查還發現，公安部官員給工作組成員下達任務，要求他們基於某些主題而撰寫文章或製作視頻，其針對目標包括海外華裔異議人士或美國政府的政策。

訴狀指稱，被告還試圖招募美國居民散播中華人民共和國政府的宣傳和敘事，從而讓這些人在不知情的情況下充當中華人民共和國政府的代理人。訴狀說，在幾次情況下，被告使用網上人物角色聯繫被評估為同情或支持中華人民共和國政府敘事的個人，請這些人士散播該工作組的內容。

此外，訴訟指稱，該工作組成員一再採取明確的行動，把華裔異議人士和他們的會議移除出訴狀所說的「公司-1」的平台。例如，當異議人士在該平台召開視頻會議紀念天安門屠殺事件時，該工作組成員通過該平台的聊天功能，張貼對與會者的威脅，中斷了會議。

在另一起案例中，在由一名中華人民共和國異議人士在「公司-1」平台組織的以反擊共產主義為話題的視頻會議中，該工作組成員給該視頻會議大量灌水，還大聲播放音樂，高聲叫罵粗話，並直接威脅這些支持民主的與會人士。

在聯邦檢察官對朱利安·金(音譯，Julien Jin)等人提起的經過修正的刑事訴狀中，有10人被指控串謀從事跨州騷擾和非法串謀轉讓身份識別方式，被告包括一名前駐中華人民共和國的「公司-1」僱員、六名公安部警察和兩名網信辦官員。九名被告據信居住在中華人民共和國，仍然在逃。第10名被告居住在印度尼西亞或中華人民共和國，目前也在逃。

「經修正的刑事訴狀指控一家美國電信公司一名駐PRC的前僱員，這顯示了在PRC境內運營的美國公司所面臨的內部威脅，」紐約東區第一助理聯邦檢察官卡羅琳·波科爾尼(Carolyn Pokorny)說。

司法部沒有點名這家美國電信公司，不過根據之前的報道，「公司-1」顯然是經營視頻會議的公司Zoom。

周一的刑事訴狀是對之前訴狀的修正。去年12月，美國聯邦檢察官對一家美國遠程通信公司的駐中國高管金新江（音譯，Xinjiang Jin，又名朱利安·金，Julien Jin）提出刑事指控。司法部說，他涉嫌參與阻斷在這家美國公司視頻會議平台上舉行的一系列紀念六四視頻會議，犯有串謀跨州騷擾罪和非法串謀轉讓身份識別方式罪。

美國司法部當時也沒有披露這家公司的名稱。但是去年6月，在美國居住的一些1989年六四事件的參與者和人權活動人士表示，他們通過Zoom舉辦六四31週年紀念活動時出現中斷，或是主辦方帳戶在活動後遭到關閉。

司法部感謝了該公司的配合。

按照最初的訴狀，金伙同他人串謀使用「公司-1」的美國系統，在中華人民共和國政府的指示下，對居住在美國和其他地方的個人的政治與宗教言論進行審查。金作為該公司與中華人民共和國執法和情報部門的首要聯絡人，定期對中華人民共和國政府要求中斷會議或封鎖平台用戶的要求做出回應。

修正後的訴狀顯示，金直接與來自公安部和網信辦的被告共事，並接受他們的指令，破壞在「公司-1」平台上的會議，而且自從2018年以來，同案被告還把目標對準居住在美國的異議人士在該公司平台上發表的言論。

自從2018年以來，金與同案被告一再試圖終止一名居住在紐約市的華人異議人士組織的視頻聊天會議，此人高調批評中華人民共和國政府和中國共產黨。在網信辦要求「公司-1」終止該公司平台上的異議人士會議後，金設法找到了所有與該異議人士相關的帳戶，造成該異議人士主辦的相關會議都被置於「隔離區」，後來又設法封禁了與此人有關的所有帳戶。與此類似，在2019年，金還與公安部和網信辦合謀，封禁試圖紀念天安門屠殺事件的帳戶。

「這些案例顯示中國共產黨再次試圖恐嚇、騷擾和壓制美國境內的華裔異議人士，」聯邦調查局華盛頓駐地辦公室主任特工大衛·桑德伯格(David Sundberg)在聲明中說。「在美國，言論自由是我們民主的基石，聯調局將堅持不懈地捍衛每個人自由發言而無懼中共報復的權利。這些複雜的調查暴露了全公安部範圍利用美國通信平台和虛假社交媒體帳戶審查政治與宗教言論來壓制個人的企圖。」

美國聯調局設立了一個網站，在美國境內受外國政府跟蹤、恐嚇或攻擊的受害者可以舉報。