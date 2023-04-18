「登山女神」曾格爾和陳姓已婚富商的緋聞鬧得沸沸揚揚，岳姓正宮最近在臉書拋出對話紀錄，可見陳男表示：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔......在處理中」，曾格爾立刻提醒他：「要刪這個訊息喔」。而曾格爾則回應網友所謂的「吃藥」是「胃藥」。對此，岳姓元配今（18日）凌晨再度發聲，指面對的人「邪惡如魔鬼」。

曾格爾昨被爆出曖昧對話及要錢錄音檔後，再次強調她和富商沒有發生關係。而網友則針對「『昨晚沒防護，記得買藥吃』是真的嗎？？」留言問曾格爾，她則回：「那天喝的混酒，妳可能胃好，但我是需要吃胃藥沒錯」、「這就是我所說的，涉嫌詐欺仙人跳，對方打的詞語，岳XX又秒截圖，妳看呢！」，不久後她又補充說：「不是我講的胃藥而已，我們陳述的也是陳XX在法院的證詞」。

曾格爾則希望岳姓正宮如果沒有聽到證人說明，建議她下次本人出庭，不要再出國參加五天、十幾萬的愛飯團高檔美食團又沒聽到，另有網友繼續追問：「我是你的粉絲，你卻沒給我答案」，曾格爾則表示是胃藥，自己也希望早點公開所有資料。

岳姓元配今凌晨在限動發聲：「收到很多留言和私訊，覺得很窩心，這世界還是有很多人支持正義，我知道這場仗不好打，面對的人邪惡如魔鬼，但是我不會姑息一定告到底。今晚，先睡個好覺。」