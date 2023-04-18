據香港《星島網》報導，荷蘭國家安全情報局（AIVD）發表年度威脅評估報告，指出中國對荷蘭的經濟安全構成最大威脅。

荷蘭情報與安全總局指出，雖然荷蘭視中國為主要貿易夥伴，但軍事野心正驅使中國試圖獲取荷蘭和西方的技術。中國企業及知識機構有時是荷蘭機構的重要合作伙伴，但同時間中國也對荷蘭的經濟安全構成最大威脅。

報導稱，中國一方面採取合法投資、企業收購和學術合作，另方面利用非法的網上間諜活動、內部人員、秘密投資及非法出口等，荷蘭的企業、知識機構和科學人員經常是這種情況的受害者。

報告指出，中國鎖定的首要目標之一，是總部位於荷蘭南部城市費爾德霍溫（Veldhoven）的半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）。中國是艾司摩爾在全球的第3大市場。

據路透社報導，荷蘭情報與安全總局在這份2022年度報告當中還以俄羅斯全面侵略烏克蘭為例，指俄羅斯對荷蘭的國家安全構成重大威脅。荷蘭國家安全情報局今年2月曾指，俄方一直監視荷蘭在北海的風電場及基建設施，可能有意進行破壞。