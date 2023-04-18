浙江武義廠房火警已11人罹難，事故相關責任人被控制。（大陸央視）

大陸央視新聞18日報導，浙江武義泉溪鎮鳳凰山工業區青雲路68號浙江偉嘉利工貿有限公司一廠房4月17日14時04分起火，三樓有人被困。接到報警後，省市縣消防、應急、公安、衛健等部門第一時間趕赴現場開展應急處置和救援，並組織技術專家赴現場指導救援工作。截至18日凌晨4時許，已完成兩輪搜救工作，發現遇難人員11名。

據報導，事故發生後，已成立現場救援、事故調查等9個專項小組。目前，公安機關已控制事故相關責任人。武義縣已成立善後處置專班，全力做好遇難人員及其家屬的善後和安撫工作；立即開展平安建設及安全生產大排查大整治，及時排除整治安全隱患。

省政府已組成事故調查組，對事故原因進行調查。

據悉，4月17日下午，浙江省武義縣鳳凰山工業區一企業廠房發生火災，當地救援力量第一時間趕到現場開展撲火救援。截至18日凌晨，明火已被撲滅，搜救現場被困人員。

起火的建築位於浙江省金華市武義縣鳳凰山工業區的一幢三層工業廠房，當地消防部門4月17日14：04接到火情報警。累計有36輛消防車、170餘名消防員到達現場開展滅火救援工作。

據了解，發生火災的建築是當地一家製造木門的廠房，燃燒物質初步判斷為木門、油漆、包裝等，火災發生時，正值企業上班作業時間，有多名員工失聯。

江省金華市消防救援支隊副支隊長邵雲飛18日凌晨1點46分稱，已經撲滅現場明火，搜救失聯人員。搜救難度主要是兩個方面，一是鋼結構廠房經過長時間火熱輻射，存在垮塌風險；另一個是現場有一些油漆等物質，還不明確裡面到底有沒有有害物質。