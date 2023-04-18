一名越籍人妻的孩子日前回越南參加外婆喪事，一到當地，該孩子任職的公司同事們竟傳來一長串「代購清單」，母親擔心他難做人，特地請表姊帶他搭車到市區一一購買，母親自己也因喪母難過不已，還要幫他整理清單，他當下委屈到邊買邊哭，痛批「我是去奔喪不是去玩的」甚至氣到打算回台後提離職。

「真當我是回越南玩？」該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他的外婆日前過世，全家回越南奔喪，他一到當地，公司同事就傳來一串「待買清單」要他幫忙代購，她回應可能沒辦法，同事們卻說只是順手，還說東西很容易買到，原PO母親擔心他在公司難做人，要表姊帶他專程搭車到市區超商買，母親還特別幫他註明地點，過程中同事們還不斷要求加買。

該網友說他當下是邊買邊哭，覺得相當委屈，而母親也因為喪事常哭到需要人攙扶照顧，而他卻忙著幫同事代購，他事後發文怒批「這種沒同理心的破同事、破公司，還值得我繼續待嗎？我氣到想回台後直接離職算了」，補充說他是在台灣長大，僅回去過越南幾次，對當地不熟，語言文字也不太會。

其他網友留言「這種人不值得交往」、「職場25歲前必須先學會拒絕」、「不用理，直接用喪事與沒有時間搪塞過去，很好買的話請她們自己飛一趟就好」、「直接跟他們說你沒辦法去採購，不用太好心，之後只會越來越過分」、「當作沒看到別理他們就好，這種人以後也可以不用來往，反正也不會是益友」。