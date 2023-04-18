近日腸胃炎正流行，醫師王韋力分享，最近有一個孩子出現類似腸胃炎的症狀，但家人發現孩子和平常有些不同，診所醫師推測是腦膜炎，轉診到大醫院詳細檢查，結果真的是腦膜炎，所幸透過治療目前已經順利出院。醫師提醒，如果孩子持續發燒、嘔吐，同時合併有頭痛或是意識狀態不佳與抽搐症狀要特別注意。

醫師王韋力日前在臉書上分享，最近有很多發燒、嘔吐的孩子來看診，很多家長都知道最近腸胃炎正流行，且多是諾羅病毒，但若孩子持續發燒與嘔吐，而且還有合併頭痛或意識狀態不佳，甚至出現抽搐症狀，那家長們就要小心了。

王韋力表示，近日一個孩子到診所看診，家長發現症狀跟腸胃炎很相似，但又覺得孩子的狀態和平常不太一樣，到診所檢查以後，醫師立刻將其轉診到大醫院，因為發現孩子得到的不是腸胃炎，應該是腦膜炎。

王韋力指出，到大醫院詳細檢查以後，孩子真的罹患腦膜炎，所幸透過治療，目前已經平安出院了。他也提醒家長們，當孩子生病的時候，家人覺得有任何怪怪的情況都不要輕忽，因為可能多一點警覺心就救了孩子。