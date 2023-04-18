「綠色包材」為環境永續重要的議題，momo積極建立「循環包裝生態圈」，特響應行政院環保署「創新網購循環服務」專案工作計畫，2023年第一季已完成首波「社區物管歸還點」建置，擴大循環袋回收網絡，目前雙北市共有12個社區回收據點，並持續透過計畫說明及政策宣導、Q&A有獎徵答等活動提升社區循環意識；此外，momo攜手慈濟推動「循環紙箱專案」，加上對內辦公室設置紙箱回收據點，紙箱循環利用逐漸受到重視，近一個月紙箱回收總數較首月成長達三位數。

momo亦積極落實從源頭「包裝耗材減量」，透過提升紙箱選擇，為每件訂單找出合適的包裝箱，進而減少緩衝材及封箱耗材的使用，使momo包裝耗材重量呈現逐年遞減的趨勢，2022年平均單件包材重量更與2021相比下降6.8%；至於momo「綠色物流」布局持續向前推進。在實踐低碳運輸上，momo透過與配送商、供應商三方協作，實施運送去節點達到減少運送趟次；以及提供多元取貨服務選擇，讓消費者至就近的實體通路取貨，減少戶對戶宅配里程數，2022年momo共節省約306公噸。

富邦媒於2022年第四季全新導入「momo電動三輪車」加入服務陣容，除電動車的環保特性，更具備較傳統機車車廂大3倍的容積，有效減少往返載運的趟次並增加載運效能，為momo短鏈綠色物流再添助力。

此外，富邦媒自2019年開設「momo綠色生活館」號召超過百家擁抱永續理念的品牌夥伴、提供超過5,000項綠色商品，備受消費者青睞，2022年增業績、每月有購會員數皆呈雙位數成長，momo購物網推動《綠活大作戰》，4月19日起至4月23日集結momo綠色生活館的綠色家電、安心飲食、純淨居家用品、友善肌膚保養品等綠色優質商品限時優惠。