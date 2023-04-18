●谷歌母公司Alphabet大跌2.7%，拖累標普500以及那斯達克指數，盤中一度還重挫4%。有消息傳出，韓國三星電子正在考慮用微軟旗下Bing，取代谷歌做為內建的搜索引擎。因此，微軟也大漲1.9%。

●蘋果表示與高盛合作的Apple Card即日推出高收益儲蓄帳戶，年利率高達4.15%。同時，Apple Card儲蓄帳戶沒有最低存款或者最少餘額要求，用戶可以通過iPhone內的App來設置以及管理帳戶。目前，全美儲蓄戶頭平均年利率僅0.35%而已。

●特斯拉老闆馬斯克的SpaceX公司，宣布延後原訂於美國時間17日要進行的星艦發射計畫，下次發射最快在48小時之後，也就是當地時間19日。據悉，這隻超大型火箭在發射前，遇到技術問題故延宕升空。

●摩根士丹利指出，貝萊德（BlackRock）資產管理規模在未來5年內，可望超過15兆美元，固定收益以及現金管理項目將是成長的主要推手。根據統計，貝萊德今年首季資金淨流入1100億美元，超乎預期外，公司總資產也暴增至9.09兆美元。因此，摩根士丹利也調高貝萊德目標價，從829美元上修至861美元。