民進黨日前已提名副總統兼黨主席賴清德為2024總統候選人，但國民黨人選至今尚未出爐，引起不少支持者憂心。對此，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔喊話，國民黨若是希望2024有機會勝選，那就該馬上徵召新北市長侯友宜，再繼續「歹戲拖棚」，恐又會重演藍營內鬥，最後自毀長城的戲碼。

游梓翔昨（17）日在臉書發文指出，民進黨本來有多名潛在總統候選人，但因九合一大敗、學位被撤銷等原因，最後只剩下賴清德可提名。相較之下，國民黨夠格選總統的不只一人，且他們在很多方面都比賴清德優秀，但若繼續懸而不決，「這麽多尊都是你不尊我我不尊你，最後只會『一尊不剩』。」

游梓翔直言，國民黨既然選擇以徵召決定總統人選，那就該參考民調、挑出最強的人。游梓翔也質疑，國民黨現在一再拖延，難道是希望黨內出現第二個民調與侯友宜相近的人，然後又上演一場藍營大亂鬥嗎？

最後，游梓翔呼籲，國民黨中央應該立刻徵召侯友宜，不能再繼續歹戲拖棚下去了，而其他藍營政治人物除了忙自己的政務與初選，也該勇敢站出來明確表態，否則就是對不起支持者。