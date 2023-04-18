拜登政府不斷擴大圍堵中國科技業，更聯合盟友日本與荷蘭，攜手限制晶片製造設備輸往中國。根據外媒報導，中國除了對美商美光科技產品進行審查作為報復外，接下來可能限制對全球汽車產業至關緊要的原料和技術出口，若中國與西方關係惡化，更可能升級人質外交，專家表示，日本因缺乏情報單位和談判工具容易受害。

根據金融時報報導，近期中國以國安為由而對美國晶片製造商美光展開調查，並突擊搜索美國盡責查證公司明茨集團（Mintz Group）的北京辦公室逮捕了5名員工、以及逮捕日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）在北京的1名高層，還重罰全球四大會計事務所之一的德勤（Deloitte）人民幣2.12億元（約新台幣9.3億元），理由是「嚴重審計缺陷」。

報導指出，上述行動是中國對美國「技術圍堵」的回應，此外，北京政府目前也在考慮限制西方取得汽車製造的重要材料和技術。

在美國前總統小布希和歐巴馬時期擔任白宮國安會中國顧問的韓磊（Paul Haenle）認為，中國並沒有要轉變成大範圍的報復，但為表達不滿「會精準選定一些公司來開刀」。

報導提到，上述中國進行突擊搜查和扣留外國公司員工的決定，引發了外界擔憂，若北京與西方的關係惡化，中國可能會升級人質外交。

專家分析，日本缺乏富有經驗的情報機構，特別容易受到中國人質外交的影響，自從中國2014年通過反間諜法後，已有17名日本公民遭逮捕，包括安斯泰來員工在內的5人目前仍被拘留。