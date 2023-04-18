桃園市龜山區忠義路三段18日凌晨1時37分獲報有工廠發生火警。（翻攝照片）

桃園市龜山區忠義路三段18日凌晨1時37分獲報有工廠發生火警，鐵皮建物起火燃燒，火勢已於清晨3點45分控制、5點10分熄滅，所幸無人受傷受困，起火原因仍在調查中。

消防局表示，18日1時37分接獲報案，1時44分抵達現場，火勢在3時45分控制，5時10分撲滅，目前殘火處理中，共出動消防人員112名。消防車41輛、救護車3輛。