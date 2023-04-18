登山女神曾格爾去年被控介入富商陳坤保的家庭，遭岳姓元配依侵害配偶權為由求償200萬，而曾格爾前(16)日在臉書發出千字文反擊，也點名女星賈永婕、郁方不要再攻擊她，而賈永婕不但昨天在臉書發文回嗆：「我就是挺，我相信法律會給受害者一個公道！」，今天更是以行動支持郁方，南下探班，要郁方「不用理會俗物」。

曾格爾於16日發長文回擊岳姓元配，更公開點名女星賈永婕和郁方，叫她們不要再瞎挺。她指名賈永婕，「我不知道妳為什麼要處處在網路上攻擊我」，指名郁方，「我本人的戶頭本來就是公開的，我真的找不到妳有什麼匯款紀錄，如果真的有贊助，公開出來，我全額退款給妳」。

而賈永婕也立刻發長文大讃岳姓元配，狠嗆曾格爾：「我就是挺」，雖然郁方沒有發文，但轉發岳姓元配聲明表態支持，最近經歷婆婆過世以及電影拍攝工作，還被曾格爾點名，賈永婕昨特別帶著餐車南下雲林，為郁方加油探班，並自謙自己是大明星的小跟班，對郁方喊話：「姐啊，你專心拍戲就好，俗物不用理會」。

此外，賈永婕也對郁方喊話：「下次要捐錢可要小心一點，都是辛苦錢不要浪費了」因為郁方之前曾發文，看在岳姓元配面子上，捐過幾萬元給曾格爾，是老公負責匯錢。賈永婕也和郁方立牌合照，為她加油打氣。