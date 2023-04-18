「登山女神」曾格爾先前遭爆與已婚富商不倫戀，如今兩人對話截圖疑遭流出，似乎還演練好一套「教戰守則，更不忘提醒對方「要刪這個訊息」，消息曝光後，曾格爾回應全是子虛無有，對此，知名律師李怡貞隔空打臉：「模糊焦點跟扭曲事實總騙不過聰明人」。

根據《鏡週刊》報導，曾格爾針對近日傳聞做出回應，她公開疑似被威脅的對話截圖，強調沒有跟陳男發生關係，更沒有拿到外界所言的170萬贊助，指出自己屢遭網路流言攻擊，推測有黑手在幕後操作，對此，李怡貞先是用「關關」兩字取代曾格爾，指出爆出爭議時，外界為了不讓她抓到話柄被指控霸凌，刻意不提外遇醜聞，未料她發言依舊「打臉自己」，忍不住嘲諷：「真的太高估關關的人品」。

李怡貞指出曾格爾如今要進行訴訟，便開始拍影片嗆聲，只見她素顏入鏡，塑造成無辜可憐弱女子的模樣，對著鏡頭控訴遭霸凌打壓，訴盡長久以來的委屈，不過在她眼中卻是「完美呈現造作矯情」，即便花錢找個像樣團隊力挽狂瀾，無奈還是用錯方法，畢竟「模糊焦點跟扭曲事實總騙不過聰明人」。

女人大律師李怡貞發文疑諷登山女神。（圖/女人大律師李怡貞FB）

李怡貞表示每次看到相關新聞，內容都會浮現《關雎》此詩的的第一句「關關雎鳩，在河之洲」，接著狂酸：「妳到底是誰？妳是關關還是雎鳩？總應該不是雞吧？」對此，網友心有戚戚焉表示：「她真的好可怕啊！知錯徹底不改！硬拗」、「不打腫一點怎麼博得同情」、「沒反省能力的人最恐怖」。