一名女大生表示，最近和剛認識的男性朋友約會，對方看她胭脂未施，要求以後外出都要化妝，還說素顏示人很沒禮貌，應多學習日本女性外出化妝文化，她好奇「難道不化妝真的很失禮嗎？」貼文曝光網友認為真正的朋友，素顏也能自在相處，也有人砲轟「別拿日本那套觀念說教」。

原PO前天（4月16日）於論壇《Dcard》指出，自己不是個勤勞的女生，不會刻意早起化妝，也不會特別學習化妝，平常都是擦防曬、塗口紅就出門。最近和剛認識的男性朋友約會，卻被對方要求以後外出要化妝，女生化全妝才是禮儀。

對方還說，現代社會以素顏示人的女性就是邋遢、沒禮貌，要她多學習日本女性外出化妝文化，原PO聽完對方的話，觀察路上的女生幾乎都有化妝，質疑「難道不化妝真的很失禮嗎？」

貼文一出，網友都不以為然，「只是朋友約會而已，當作在上班的職場禮儀嗎？」、「這種人稱不上朋友，真正的朋友是素顏相處也可以」、「叫他去日本啊！在台灣吵什麼」、「他講這些話才沒禮貌吧！用自己的價值觀來看待別人真的很不行」、「跟這種人當什麼朋友」。

其他人則說，「真的不需要拿他國的禮儀套用在台灣人身上，之前有朋友跟我說在日本某個用詞是很不禮貌的，叫我不要一直說，我也是超級問號，我是住在台灣的台灣人，日本人不能說什麼到底關我什麼事」、「不在日本然後用日本那套觀念說教，新朋友可以變拒絕往來的朋友了」。