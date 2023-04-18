澎湃新聞18 日報導，江西上饒市信州沙溪鎮發生「獵人」命案，謝X超等四人攜帶私藏空氣槍結伴外出打獵，把正在東風村草叢夜間捕魚的沙溪鎮村民王X金當成野兔射擊，導致王某中槍溺水致死，全案四嫌已落網，刑事拘留偵辦中。

江西上饒市信州公安分局18日警情通報指出，4月14日23時23分，信州公安分局沙溪派出所接到報警稱：沙溪鎮村民王X金在該村排水溝中死亡。獲報後，警方立即趕到現場處理。

經查，4月14日22時許，謝X超攜帶私藏空氣槍與同鎮村民汪X、陳X平、吳X飛結伴外出打野兔。 四人駕車至案發村口附近時，發現排水溝旁草叢中有動靜，謝X超隨即開槍射擊，致被害人王X金頭部受傷後跌入排水溝溺亡。經相驗遺體，死者氣管、支氣管內見粉紅色泡沫，胃內有800毫升溺液，符合生前入水溺亡特徵。

公安機關已對謝X超等四名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。公安機關稱，下一步將舉一反三，在全區範圍內部署開展打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，全力維護社會大局持續安全穩定。

澎湃新聞此前報導，4月14日晚上10點多，江西上饒市信州區沙溪鎮東風村一村民和親戚一同外出到東風村附近的河裡捕魚，被人誤以為是獵物開槍擊中致死。死者的兒子說，他的父親近期遭遇意外死亡，身上有一處槍傷。從沙溪鎮當地人士得知，涉案嫌疑人是沙溪鎮上的居民，有人是90後。

江西省公安廳政治部宣傳處工作人員稱，槍支來源以及涉案人員基本情況有待進一步調查。若有進展，將對外發布。